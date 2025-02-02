Уже и в NASA запретили использовать китайский ИИ DeepSeek

NASA - последнее федеральное агентство, заблокировавшее DeepSeek. Военно-морской флот США недавно предостерег своих служащих от использования ИИ из-за соображений безопасности и этики. Кроме того, Конгресс сообщил сотрудникам, что DeepSeek не разрешен для официального использования.

DeepSeek, конкурент ChatGPT от OpenAI и Google Gemini, завоевал популярность в США, возглавив чарты. Ее рост повлиял на технологические рынки, и акции таких компаний, как Nvidia и Broadcom, начали падать.