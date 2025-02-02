Уже и в NASA запретили использовать китайский ИИ DeepSeek

Опубликовано 02 февраля 2025, 18:351 мин.
Уже и в NASA запретили использовать китайский ИИ DeepSeekИз-за опасений по поводу безопасности
NASA запретило своим сотрудникам пользоваться DeepSeek, китайской платформой искусственного интеллекта, из-за “соображений национальной безопасности и конфиденциальности”. В служебной записке, разосланной в пятницу, главный специалист NASA по искусственному интеллекту заявил, что серверы DeepSeek работают за пределами США, что “создает потенциальные риски”.
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NASA - последнее федеральное агентство, заблокировавшее DeepSeek. Военно-морской флот США недавно предостерег своих служащих от использования ИИ из-за соображений безопасности и этики. Кроме того, Конгресс сообщил сотрудникам, что DeepSeek не разрешен для официального использования.
DeepSeek, конкурент ChatGPT от OpenAI и Google Gemini, завоевал популярность в США, возглавив чарты. Ее рост повлиял на технологические рынки, и акции таких компаний, как Nvidia и Broadcom, начали падать.