Уже на следующей неделе у Facebook будет другое название

“Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной"”, — утверждается в опубликованном сообщении.

По мнению главы компании Facebook Марка Цукерберга, «метавселенная» откроет для работников творческих профессий расширенные возможности, тем, кто планирует жить и работать в удаленном от центра города месте, а также жителям территорий, которые не имеют доступа к образованию или объектам рекреации.

Летом этого года Facebook анонсировала свои виртуальные офисы Horizon Workrooms, входить в которые можно с помощью фирменных шлемов виртуальной реальности Oculus VR.

Напомним, что нескольким ранее ребрендинг совершила и компания Mail.ru. Так, компания теперь называется VK.