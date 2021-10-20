Уже на следующей неделе у Facebook будет другое название

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Уже на следующей неделе у Facebook будет другое названиеПока точное название неизвестно
Издание Verge сообщило о том, что компания Facebook планирует изменить название. И случится это уже на следующей неделе.
“Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной"”, — утверждается в опубликованном сообщении.
По мнению главы компании Facebook Марка Цукерберга, «метавселенная» откроет для работников творческих профессий расширенные возможности, тем, кто планирует жить и работать в удаленном от центра города месте, а также жителям территорий, которые не имеют доступа к образованию или объектам рекреации.
Летом этого года Facebook анонсировала свои виртуальные офисы Horizon Workrooms, входить в которые можно с помощью фирменных шлемов виртуальной реальности Oculus VR.
Напомним, что нескольким ранее ребрендинг совершила и компания Mail.ru. Так, компания теперь называется VK.