Уже скоро космический мусор будут ловить огромной клешней

Компания объявила о том, что получила зеленый свет от ЕКА на первый серьезный обзор планов компании по ClearSpace-1 - космического аппарата, похожего на клешню, который будет захватывать космический мусор и отправлять его в атмосферу Земли, где он будет сгорать. ClearSpace заявляет, что скоро начнется процесс доработки проекта, закупки оборудования и строительства полномасштабного ClearSpace-1, запуск которого запланирован на 2026 год.

ЕКА впервые сообщило, что заказало проект ClearSpace-1 в сентябре 2019 года, тогда миссия должна была стартовать в 2025 году. Сумма контракта между ЕКА и ClearSpace составила 86,2 млн евро.