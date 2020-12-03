Уже третий загадочный «монолит» обнаружен в новом месте

Эти «монолиты» похожи на объекты из фильма «Космическая одиссея 2001 года», из-за чего некоторые люди стали говорить о внеземном их происхождении. Впрочем, самая популярная версия — «монолиты» являются арт-проектом какого-то художника, который пока о себе не заявил.

Очередной «монолит» нашли на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. Очевидцы утверждают, что он появился там недавно. Высота конструкции составляет три метра, пишет Naked Science. Объект изготовлен из нержавеющей стали. Ещё у него есть заклёпки. «Монолит» закреплён неустойчиво.