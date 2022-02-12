Уже установлен рекорд по скорости передачи данных по 6G

Над 6G работает команда учёных под руководством профессора Чжан Чао (Zhang Chao) из Школы аэрокосмической инженерии Университета Цинхуа.

Исследователи достигли этого рекорда за счёт использования высокочастотных радиоволн, известных как вихревые миллиметровые волны. Такие волны не похожи ни на что из того, что применялось в радиосвязи за последние 100 лет.

Отмечается, что технология 6G может быть использована для улучшения вооружения и систем защиты. Например гиперзвуковое оружие сможет применять 6G для обнаружения целей и связи.