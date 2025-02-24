Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2025, 12:00
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Уже восьмой запуск за два месяца: Китай вывел на орбиту спутник ChinaSat-10R

Вполне успешно
22 февраля Китай запустил спутник связи ChinaSat-10R, который должен заменить устаревший ChinaSat-10. Ракета-носитель Long March 3B поднялась с космодрома Сичан на юго-западе Китая и отправила спутник на орбиту.
Уже восьмой запуск за два месяца: Китай вывел на орбиту спутник ChinaSat-10R

© Ferra.ru

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) подтвердила успешный запуск. Новый спутник будет предоставлять услуги связи для транспорта, служб экстренного реагирования, энергетики и лесного хозяйства Китая, а также поддерживать страны, участвующие в китайской инициативе «Пояс и путь».

Хотя CASC не раскрывает подробностей о технологиях спутника, ожидается, что ChinaSat-10R улучшит ТВ-вещание, интернет-соединение, радиопередачу и другую защищенную связь. Оригинальный спутник ChinaSat-10 был запущен в 2011 году.

Это был восьмой космический запуск Китая в 2025 году. Запланировано еще больше миссий, в том числе запуск космического аппарата «Тяньвэнь-2», предназначенного для сбора образцов с астероида, и «Шэньчжоу-20», который отправит новый экипаж на китайскую космическую станцию «Тяньгун».

Источник:CASC
Автор:Максим Многословный
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