Узлы меньше человеческого волоса сделали материалы необычайно прочными

Узлы меньше человеческого волоса сделали материалы необычайно прочнымиПри этом создавали их уже завязанными
В рамках последнего достижения в области нано- и микроархитектурных материалов инженеры разработали новый материал из многочисленных “взаимосвязанных микромасштабных узлов”. Они поглощают больше энергии и способны сильнее деформироваться, но при этом возвращаться к своей первоначальной форме без повреждений
Фото: California Institute of Technology
Эти новые узловатые материалы могут найти применение как в биомедицине, так и в аэрокосмической отрасли благодаря своей прочности, возможной биосовместимости и чрезвычайной деформируемости.
Каждый узел имеет высоту и ширину около 70 микрометров, а радиус каждого волокна составляет около 1,7 микрометра (примерно одна сотая радиуса человеческого волоса).
Узлы не завязывались, а изготавливались в узловом состоянии с помощью передовой 3D-литографии. В будущем команда планирует исследовать материалы, созданные из более сложных узлов.