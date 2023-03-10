Узлы меньше человеческого волоса сделали материалы необычайно прочными

Эти новые узловатые материалы могут найти применение как в биомедицине, так и в аэрокосмической отрасли благодаря своей прочности, возможной биосовместимости и чрезвычайной деформируемости.

Каждый узел имеет высоту и ширину около 70 микрометров, а радиус каждого волокна составляет около 1,7 микрометра (примерно одна сотая радиуса человеческого волоса).

Узлы не завязывались, а изготавливались в узловом состоянии с помощью передовой 3D-литографии. В будущем команда планирует исследовать материалы, созданные из более сложных узлов.