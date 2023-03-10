Наука и технологии
13:22, 10 марта 2023
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Узлы меньше человеческого волоса сделали материалы необычайно прочными

При этом создавали их уже завязанными

В рамках последнего достижения в области нано- и микроархитектурных материалов инженеры разработали новый материал из многочисленных “взаимосвязанных микромасштабных узлов”. Они поглощают больше энергии и способны сильнее деформироваться, но при этом возвращаться к своей первоначальной форме без повреждений

Узлы меньше человеческого волоса сделали материалы необычайно прочными

Фото: California Institute of Technology

Эти новые узловатые материалы могут найти применение как в биомедицине, так и в аэрокосмической отрасли благодаря своей прочности, возможной биосовместимости и чрезвычайной деформируемости.

Каждый узел имеет высоту и ширину около 70 микрометров, а радиус каждого волокна составляет около 1,7 микрометра (примерно одна сотая радиуса человеческого волоса).

Узлы не завязывались, а изготавливались в узловом состоянии с помощью передовой 3D-литографии. В будущем команда планирует исследовать материалы, созданные из более сложных узлов.

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