Узоры на полюсах Марса раскрыли секреты климата планеты

Эти узоры, состоящие из чередующихся слоев льда и пылевых отложений, уникальны для Марса и позволяют заглянуть в его древний климат.

Команда сосредоточилась на образовании впадин в полярных ледяных шапках, которые, как считалось ранее, формируются под воздействием катабатических ветров — быстро движущихся ветров, вызывающих эрозию, а затем замедляющихся и приводящих к откладыванию материалов. В то время как 80% впадин соответствовали этой модели, 20% не соответствовали, особенно те, что находились на внешних краях ледяных шапок. Эти более однородные впадины свидетельствуют о другом процессе формирования.

Исследование указывает на то, что около 4−5 миллионов лет назад на Марсе произошел значительный климатический сдвиг, изменивший водный цикл планеты и повлиявший на развитие этих особенностей.

Ученые продолжают изучение климата Красной планеты.