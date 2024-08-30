Наука и технологии
Опубликовано 30 августа 2024, 12:51
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Узоры на полюсах Марса раскрыли секреты климата планеты

Сдвиги миллионы лет назад
Исследователи из Дартмутского колледжа открыли новые сведения о климатической истории Марса, изучив спиральные узоры на полярных ледяных шапках планеты, пишет Лента.ру.
Узоры на полюсах Марса раскрыли секреты климата планеты
© Ferra

Эти узоры, состоящие из чередующихся слоев льда и пылевых отложений, уникальны для Марса и позволяют заглянуть в его древний климат.

Команда сосредоточилась на образовании впадин в полярных ледяных шапках, которые, как считалось ранее, формируются под воздействием катабатических ветров — быстро движущихся ветров, вызывающих эрозию, а затем замедляющихся и приводящих к откладыванию материалов. В то время как 80% впадин соответствовали этой модели, 20% не соответствовали, особенно те, что находились на внешних краях ледяных шапок. Эти более однородные впадины свидетельствуют о другом процессе формирования.

Исследование указывает на то, что около 4−5 миллионов лет назад на Марсе произошел значительный климатический сдвиг, изменивший водный цикл планеты и повлиявший на развитие этих особенностей.

Ученые продолжают изучение климата Красной планеты.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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