В 2021 году США потратили $7,5 млрд на зарядки для электромобилей: ни одного все еще нет

В 2021 году США потратили $7,5 млрд на зарядки для электромобилей: ни одного все еще нетГраждан кормят «завтраками»
Амбициозный план президента США Джо Байдена стоимостью 7,5 миллиардов долларов по оснащению страны зарядными устройствами для электромобилей (EV) натолкнулся на забавную загвоздку - ни одно зарядное устройство до сих пор не установлено, даже спустя два года. Бюрократические препятствия и сложности с заключением контрактов привели всю программу в беспорядок.
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В то время как на распределение средств было выделено более 2 миллиардов долларов, менее половины штатов даже не приступили к тендеру на строительство зарядных устройств. Обещанная революция в области зарядки EV, похоже, застопорилась, что заставляет водителей волноваться, а экспертов отрасли беспокоиться о последствиях задержки внедрения.
Правительственные чиновники уверяют общественность, что приход зарядных устройств начнется в начале 2024 года, утверждая, что для создания «удобной, доступной, надежной, справедливой сети, созданной в Америке», необходим тщательный подход. Однако критики утверждают, что срочность потребности в зарядках для EV требует более быстрых темпов.