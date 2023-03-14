В 2023 году SpaceX проведёт тестирование прямого подключения смартфонов к спутникам Starlink

По информации, если тестирование пройдёт успешно, прямое подключение мобильных устройств к спутникам Starlink поможет решить проблему так называемых глухих, или мёртвых зон американского оператора T-Mobile, в которых сотовая связь не работает. Именно этот оператор намерен участвовать в тестировании.

В результате либо будет проведена «работа над ошибками», либо компании выработают новый стандарт спутниковой связи.

Но когда начнётся тестирование, и какие пользователи, из каких штатов, будут участвовать, неизвестно.