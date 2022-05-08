В 350 раз лучше "Хаббла": Китай готовит новый космический телескоп

Китайский обзорный космический телескоп, также известный как CSST и Сюнтяньский космический телескоп, - это космическая оптическая обсерватория, предназначенная для проведения астрономами обзора и изображений неба.

CSST представляет собой объект размером с автобус, длина которого равна длине трехэтажного здания. Его апертура составляет два метра, что немного меньше, чем у космического телескопа Хаббл, но его поле зрения по площади в 350 раз больше, чем у Хаббла, сказал Лю Цзифэн, заместитель директора Национальных астрономических обсерваторий Китая (NAOC), в эксклюзивном интервью Синьхуа.

Поле зрения "Хаббла" составляет примерно один процент от размера ногтя на расстоянии вытянутой руки, поэтому телескоп в свои тридцать лет наблюдал лишь небольшую часть неба, добавил Ли.

Строящийся CSST имеет трехзеркальный анастигмат, который, по словам исследователей, помогает достичь превосходного качества изображения в большом поле зрения.

Ли использовал аналогию с фотографированием стада овец, чтобы объяснить возможности CSST. “Хаббл может увидеть одну овцу, но CSST видит тысячи, и все с одинаковым разрешением”, - сказал он.