В 350 раз лучше "Хаббла": Китай готовит новый космический телескоп

В 350 раз лучше "Хаббла": Китай готовит новый космический телескопКоторый отправится в космос в 2023 году
Китайский обзорный космический телескоп, также известный как CSST и Сюнтяньский космический телескоп, - это космическая оптическая обсерватория, предназначенная для проведения астрономами обзора и изображений неба.
CSST представляет собой объект размером с автобус, длина которого равна длине трехэтажного здания. Его апертура составляет два метра, что немного меньше, чем у космического телескопа Хаббл, но его поле зрения по площади в 350 раз больше, чем у Хаббла, сказал Лю Цзифэн, заместитель директора Национальных астрономических обсерваторий Китая (NAOC), в эксклюзивном интервью Синьхуа.
Поле зрения "Хаббла" составляет примерно один процент от размера ногтя на расстоянии вытянутой руки, поэтому телескоп в свои тридцать лет наблюдал лишь небольшую часть неба, добавил Ли.
Строящийся CSST имеет трехзеркальный анастигмат, который, по словам исследователей, помогает достичь превосходного качества изображения в большом поле зрения.
Ли использовал аналогию с фотографированием стада овец, чтобы объяснить возможности CSST. “Хаббл может увидеть одну овцу, но CSST видит тысячи, и все с одинаковым разрешением”, - сказал он.