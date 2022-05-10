В 50 раз быстрее 5G: Samsung начала разработку 6G

Источник пишет, что южнокорейский технологический гигант начал работу по выводу на рынок стандарта следующего поколения. Известно, что для 6G потребуется спектр со сверхширокой полосой пропускания в диапазоне от «сотен МГц до десятков ГГц». Это позволит создавать высококачественные мобильные голограммы, а также по-настоящему захватывающую расширенную реальность (XR).

Samsung также сосредоточена на улучшении покрытия стандарта связи следующего поколения. Для этого он рассматривает все доступные диапазоны для 6G, от нижнего диапазона ниже 1 ГГц до среднего — от 1 до 24 ГГц. Кроме того, возможно использование диапазонов 24-300 ГГц.

Что касается скорости, то Samsung утверждает, что 6G может достигать 1 терабита в секунду (Тбит/сек), что в 50 раз быстрее, чем в сетях 5G (20 Гбит/сек).