В Абу-Даби прошли первые гонки беспилотных автомобилей

Несмотря на то, что историческое событие было полноценным, от старта до финиша, путь был далеко не гладким. Квалификация превратилась в хаотичный балет из поворотов, вращений и необъяснимых пит-стопов. Суперкары Dallara без водителя, оснащенные камерами и новейшим программным обеспечением, с большим трудом преодолевали трассу Yas Marina Circuit.