В аэропортах США ИИ сканирует лица, но от этого можно будет отказаться

Эти конкретные гарантии выходят за рамки безопасности в аэропортах и распространяются на различные сценарии, включая решения о медицинском обслуживании, трудоустройстве и жилье. С 1 декабря агентства, использующие инструменты искусственного интеллекта, должны гарантировать, что эти технологии не нарушают права и безопасность американских граждан. Кроме того, каждое ведомство обязано раскрыть полный список используемых систем искусственного интеллекта, сопровождаемый оценками рисков, описывающими их назначение.

Вице-президент Харрис выразила намерение администрации сделать эту политику «глобальным эталоном».