В аэропортах США ИИ сканирует лица, но от этого можно будет отказаться

Опубликовано 01 апреля 2024, 00:45
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В аэропортах США ИИ сканирует лица, но от этого можно будет отказатьсяПоявятся новые меры защиты от ИИ
Власти США предпринимают шаги по регулированию использования искусственного интеллекта (ИИ). По сообщениям CNN, путешественники вскоре получат право отказаться от сканирования лица на досмотре в аэропорту без ущерба для своих планов на поездку, и эта мера будет реализована к концу года.
Эти конкретные гарантии выходят за рамки безопасности в аэропортах и распространяются на различные сценарии, включая решения о медицинском обслуживании, трудоустройстве и жилье. С 1 декабря агентства, использующие инструменты искусственного интеллекта, должны гарантировать, что эти технологии не нарушают права и безопасность американских граждан. Кроме того, каждое ведомство обязано раскрыть полный список используемых систем искусственного интеллекта, сопровождаемый оценками рисков, описывающими их назначение.
Вице-президент Харрис выразила намерение администрации сделать эту политику «глобальным эталоном».