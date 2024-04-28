В аэропорту «Внуково» протестируют почтовые беспилотные грузовики

Команда «Эвокарго» создала трёхмерную цифровую модель местности, чтобы протестировать грузовик перед его реальными испытаниями. Первый этап испытаний проходит на территории почтового оператора «Внуково-2», где беспилотный грузовик будет доставлять почтовые отправления в автоматическом режиме в течение месяца.

Грузовик Evocargo N1 оснащён современной системой автопилота и может перевозить до 2 тонн груза на расстояние до 200 километров без необходимости подзарядки. Управление грузовиком осуществляется диспетчером с помощью обычного ноутбука, без необходимости специализированного оборудования. Безопасность движения обеспечивается мультисенсорной системой с применением машинного обучения.

Компания «Эвокарго», основанная в 2020 году, активно развивает логистические услуги и беспилотный грузовой транспорт. Они уже проводят испытания своей техники в различных компаниях, таких как «Татнефть», Wildberries и «Грузовичкоф».