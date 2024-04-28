В аэропорту «Внуково» протестируют почтовые беспилотные грузовики

В аэропорту «Внуково» протестируют почтовые беспилотные грузовикиРазработанные компанией Evocargo
Команда «Эвокарго» создала трёхмерную цифровую модель местности, чтобы протестировать грузовик перед его реальными испытаниями. Первый этап испытаний проходит на территории почтового оператора «Внуково-2», где беспилотный грузовик будет доставлять почтовые отправления в автоматическом режиме в течение месяца.
Грузовик Evocargo N1 оснащён современной системой автопилота и может перевозить до 2 тонн груза на расстояние до 200 километров без необходимости подзарядки. Управление грузовиком осуществляется диспетчером с помощью обычного ноутбука, без необходимости специализированного оборудования. Безопасность движения обеспечивается мультисенсорной системой с применением машинного обучения.
Компания «Эвокарго», основанная в 2020 году, активно развивает логистические услуги и беспилотный грузовой транспорт. Они уже проводят испытания своей техники в различных компаниях, таких как «Татнефть», Wildberries и «Грузовичкоф».