В Афганистане впервые выпустили ракету с лезвиями

Об этом сообщило издание The Drive, ссылаясь на местные СМИ. Вечером 11 января силы Афганистана нанесли авиаудар по району Имам-Сахиб в провинции Кундуз. В ходе операции был уничтожен находившийся в автомобиле один из руководителей террористического движения по прозвищу «Мохабулла».

О том, что удар был нанесён ракетой AGM-114R9X, говорит характер повреждений автомобиля. В данной ракете вместо обычной боевой части используются несколько выдвигающихся мечевидных лезвий. Эти лезвия раскрываются прямо перед поражением цели.