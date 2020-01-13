В Афганистане впервые выпустили ракету с лезвиями
Об этом сообщило издание The Drive, ссылаясь на местные СМИ. Вечером 11 января силы Афганистана нанесли авиаудар по району Имам-Сахиб в провинции Кундуз. В ходе операции был уничтожен находившийся в автомобиле один из руководителей террористического движения по прозвищу «Мохабулла».
О том, что удар был нанесён ракетой AGM-114R9X, говорит характер повреждений автомобиля. В данной ракете вместо обычной боевой части используются несколько выдвигающихся мечевидных лезвий. Эти лезвия раскрываются прямо перед поражением цели.
مسئول مالی طالبان در ولایت کندز کشته شد https://t.co/6U2sEeirxj#Afghanistan #Taliban #Kunduz pic.twitter.com/2QcWjOZp91— Ariana News (@ArianaNews_) 12 января 2020 г.
Впервые информация об AGM-114R9X появилась в мае прошлого года, но по некоторым сообщениям, спецподразделения США используют её уже почти три года. Стоит отметить, что ракета создана на базе AGM-114 Hellfire. Для её запуска может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper.