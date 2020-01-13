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В Афганистане впервые выпустили ракету с лезвиями

Она создана на базе AGM-114 Hellfire
На днях в Афганистане впервые применили ракету AGM-114R9X с лезвиями. С её помощью был ликвидирован финансовый директор террористического движения.

Об этом сообщило издание The Drive, ссылаясь на местные СМИ. Вечером 11 января силы Афганистана нанесли авиаудар по району Имам-Сахиб в провинции Кундуз. В ходе операции был уничтожен находившийся в автомобиле один из руководителей террористического движения по прозвищу «Мохабулла».

О том, что удар был нанесён ракетой AGM-114R9X, говорит характер повреждений автомобиля. В данной ракете вместо обычной боевой части используются несколько выдвигающихся мечевидных лезвий. Эти лезвия раскрываются прямо перед поражением цели.

Впервые информация об AGM-114R9X появилась в мае прошлого года, но по некоторым сообщениям, спецподразделения США используют её уже почти три года. Стоит отметить, что ракета создана на базе AGM-114 Hellfire. Для её запуска может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper.