В Африке 11 человек заразились таинственной болезнью. Трое уже умерло

Выступая на 20-й пленарной ассамблее Ассоциации епископальных конференций Восточной Африки, президент Танзании Хассан Сулуху сказала, что, возможно, болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. По ее словам, в результате этого жизнь некоторых диких видов была нарушена, что вынудило их приблизиться к населенным пунктам, тем самым повлияв на здоровье людей.

Смерть троих людей была подтверждена главным врачом Танзании Айфело Сичвале во время брифинга для СМИ 13 июля 2022 года. Он сказал, что заболевание, которое еще не идентифицировано, возникло в муниципалитете Руангва в регионе Линди в медицинском центре Мбекеньера.

"В течение трех дней в центр поступили два пациента с симптомами лихорадки, кровотечением из носа, головной болью и усталостью", - сказал он. Он добавил: “по состоянию на 12 июля всего было 11 пациентов, из которых трое умерли”. Двое других пациентов были изолированы в медицинском центре Мбекеньера, выздоровели и были выписаны. "Также есть еще пять пациентов, которые изолировались у себя дома в районе Килва", - подытожил он.

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