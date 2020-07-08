Наука и технологии
Сегодня 19:19
В Африке интернет начали раздавать с «воздушных шаров»
Запущена 4G-сеть
Компания Loon, которой владеет Alphabet, запустила в Кении сеть стратостатов на солнечных батареях. Благодаря этому интернет в Африке начали раздавать с «воздушных шаров».
Всего было запущено 35 стратостатов. Они предоставят 4G-интернет жителям западных и центральных районов Кении. Услуга будет доступна абонентам Telkom Kenya.
В таком большом коммерческом масштабе «воздушные шары» Loon ещё не использовались. В прошлом они обеспечивали подключение к интернету в Пуэрто-Рико после урагана «Мария» и в Перу после землетрясения.
Сообщается, что Loon тестировала стратостаты в Африке в течение нескольких месяцев. За это время к сети подключили 35 тысяч кенийцев. По данным за июнь, скорость скачивания данных составила 18,9 мегабит в секунду, скорость загрузки — 4,74 мегабит в секунду, пинг — 19 миллисекунд. Жители Кении смогли пользоваться WhatsApp, поисковиком, смотреть видео на YouTube.