В Африке интернет начали раздавать с «воздушных шаров»

Всего было запущено 35 стратостатов. Они предоставят 4G-интернет жителям западных и центральных районов Кении. Услуга будет доступна абонентам Telkom Kenya.

В таком большом коммерческом масштабе «воздушные шары» Loon ещё не использовались. В прошлом они обеспечивали подключение к интернету в Пуэрто-Рико после урагана «Мария» и в Перу после землетрясения.

Сообщается, что Loon тестировала стратостаты в Африке в течение нескольких месяцев. За это время к сети подключили 35 тысяч кенийцев. По данным за июнь, скорость скачивания данных составила 18,9 мегабит в секунду, скорость загрузки — 4,74 мегабит в секунду, пинг — 19 миллисекунд. Жители Кении смогли пользоваться WhatsApp, поисковиком, смотреть видео на YouTube.