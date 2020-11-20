В Африке обнаружили новую загадочную инфекцию

Струпья появляются на конечностях, лице и иногда гениталиях, пишет Naked Science. Инфекцию обнаружили у рыбаков. Мужчины рыбачили в одном и тот же районе Атлантического океана между населёнными пунктами Рюфиск и Мбур. Сейчас заболевших отправили на карантин.

Директор департамента по вопросам информации и образования в области здравоохранения Усман Гуйе рассказал, что у рыбаков наблюдается дерматит, вызванный инфекцией. Пока врачи не понимают, что это такое. По предварительным данным, источником болезни стала вода в открытом океане.

Население просят избегать воды в ближайшие дни. В сети уже распространяются видео, на которых показаны погибшие рыбы.