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В Африке обнаружили новую загадочную инфекцию
Заболели уже более 500 человек
На западе Сенегала, государства Африки, произошла вспышка новой загадочной инфекции. Она проявляется в виде струпьев на коже, раздражения глаз, сухости губ и повышенной температуры. Пострадали уже более 500 человек.
Струпья появляются на конечностях, лице и иногда гениталиях, пишет Naked Science. Инфекцию обнаружили у рыбаков. Мужчины рыбачили в одном и тот же районе Атлантического океана между населёнными пунктами Рюфиск и Мбур. Сейчас заболевших отправили на карантин.
Директор департамента по вопросам информации и образования в области здравоохранения Усман Гуйе рассказал, что у рыбаков наблюдается дерматит, вызванный инфекцией. Пока врачи не понимают, что это такое. По предварительным данным, источником болезни стала вода в открытом океане.
Население просят избегать воды в ближайшие дни. В сети уже распространяются видео, на которых показаны погибшие рыбы.