В Африке заметили «нечто» с башней от танка Т-72
Как пишет «Российская газета», опираясь на изображения, появившиеся в сети, сейчас одновременно создаются несколько вариантов машин различных классов. Нигерия изготавливает и относительно лёгкие машины, и настоящие колёсные танки с тяжёлым вооружением. Отмечается, что это первый известный случай, когда на подобную технику установили башню от Т-72.
@Jakepor21
Эксперты сообщили, что применение мощной 125-мм пушки позволит усилить огневую мощь. Однако такое конструктивное решение и вызовет массу проблем. «Главное, чтобы вся конструкция просто не развалилась при первом же испытательном выстреле», — пишет «Российская газета».
Стоит отметить, что нигерийская армия сейчас получает современные китайские танки VT-4, но не хочет отказываться от имеющихся Т-72.