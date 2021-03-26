В Африке заметили «нечто» с башней от танка Т-72

Эксперты сообщили, что применение мощной 125-мм пушки позволит усилить огневую мощь. Однако такое конструктивное решение и вызовет массу проблем. «Главное, чтобы вся конструкция просто не развалилась при первом же испытательном выстреле», — пишет «Российская газета».

Стоит отметить, что нигерийская армия сейчас получает современные китайские танки VT-4, но не хочет отказываться от имеющихся Т-72.