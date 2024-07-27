В алхимической лаборатории 16 века нашли скрытые элементы

Опубликовано 27 июля 2024, 09:45
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В алхимической лаборатории 16 века нашли скрытые элементыДаже вольфрам
Недавно проведенный химический анализ керамики и осколков стекла из алхимической лаборатории Тихо Браге XVI века позволил сделать интересные выводы. Команда современных ученых обнаружила неожиданные элементы, в том числе вольфрам — вещество, официально не идентифицированное до XVIII века.
Осколки, обнаруженные при раскопках бывшей резиденции Браге в Ураниборге, показали высокую концентрацию никеля, меди, цинка, олова, сурьмы, золота, ртути и свинца. Хотя многие из этих элементов соответствуют известным практикам алхимической медицины, присутствие вольфрама вызвало особое «недоумение». Вольфрам был выделен только в 1783 году, что ставит вопрос о том, как он мог попасть в лабораторию Браге.
Исследование предполагает, что вольфрам мог присутствовать в минералах, которые использовал Браге, или же он мог знать о нем раньше, но это уже спекуляции, учитывая, что о нем он не писал.