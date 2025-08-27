В Alphabet ради ИИ закроют программу мед. устройств и уволят сотрудников

В последние годы компания уже проводила несколько этапов увольнений, включая сокращения в HR и облачном подразделении в феврале, а также «добровольные программы выхода» для более чем 25 000 сотрудников подразделения Platforms & Devices весной.

Последние массовые увольнения Alphabet начались в январе 2023 года — тогда компания сократила 12 000 рабочих мест, или 6% персонала, готовясь к экономическому спаду.