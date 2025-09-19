В Алтае-Саянской области выделили потенциальные зоны очагов землетрясений

Для этого исследователи использовали открытые данные о рельефе, активных разломах и сейсмические каталоги, а также данные станций глобальной навигационной спутниковой системы. С помощью математической статистики и методов нечёткой логики они рассчитали индекс неотектонической активности (F), отражающий напряжённое состояние горной среды и её склонность к землетрясениям.

Результаты показали, что высокие значения индекса F коррелируют с реальной сейсмичностью, особенно для событий с магнитудой Mw≥5,5. Так, на территории с F≥0,4 (54% площади) находятся 84% всех эпицентров землетрясений, а с F≥0,6 (29% площади) — 55% эпицентров крупных событий. В районах с пониженным напряжением локализовано около 72% эпицентров всех землетрясений.

На основе этой методики учёные выделили 13 зон возможных очагов землетрясений и оценили максимальные магнитуды, которые могут возникнуть в этих областях.