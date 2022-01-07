В Алжире появились новые «убийцы танков»

Сообщается, что бронетранспортёры в качестве дополнительного вооружения получили один из самых мощных в мире противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Его управляемые ракеты на дальности до 8000 метров могут пробивать до 1300 мм брони, усиленной противокумулятивной динамической защитой. Они могут поражать не только танки, но и даже низколетящие самолёты, вертолёты и беспилотники, уточняет «Российская газета».

Отмечается, что внешне новую модификацию БТР-80 можно отличить по наличию на крыше башни поднимаемой пусковой установки с двумя прикрытыми легкобронированным кожухом ПТУР и прицельным оборудованием. Эти модернизированные бронетранспортёры уже не раз участвовали в широкомасштабных военных манёврах.