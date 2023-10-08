В AMD со скепсисом оценили успех Intel в полупроводниковой отрасли

В AMD со скепсисом оценили успех Intel в полупроводниковой отраслиГлавный конкурент все же
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер с момента своего возвращения в марте 2021 года стремится «омолодить» компанию-чипмейкера, однако его усилия не вызывают восхищения у главного конкурента - AMD. Даррен Грасби (Darren Grasby), EVP по стратегическим партнерствам и президент AMD в регионе EMEA, на форуме Canalys EMEA Forum 2023 скептически отозвался о перспективах Intel.
В частности, Грэсби поставил под сомнение решение Intel строить литейные цеха для производства процессоров для других компаний, что отличается от стратегии AMD. Он высказал мнение, что переход AMD на бесфабричное производство стал для компании поворотным моментом, позволившим ей направить больше ресурсов на НИОКР.
Выбор Intel в пользу контрактного производства может оказаться решением, о котором компания может пожалеть, намекнул Грэсби.
Недавно Гелсингер высказал свою оценку прогресса Intel, поставив компании «проходной балл» за ее усилия по выходу из кризиса. Intel расширяет свои литейные производства, привлекая таких клиентов, как Arm и MediaTek, и готова выпускать продукцию для конкурентов, таких как AMD и Nvidia.