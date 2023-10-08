В AMD со скепсисом оценили успех Intel в полупроводниковой отрасли

В частности, Грэсби поставил под сомнение решение Intel строить литейные цеха для производства процессоров для других компаний, что отличается от стратегии AMD. Он высказал мнение, что переход AMD на бесфабричное производство стал для компании поворотным моментом, позволившим ей направить больше ресурсов на НИОКР.

Выбор Intel в пользу контрактного производства может оказаться решением, о котором компания может пожалеть, намекнул Грэсби.

Недавно Гелсингер высказал свою оценку прогресса Intel, поставив компании «проходной балл» за ее усилия по выходу из кризиса. Intel расширяет свои литейные производства, привлекая таких клиентов, как Arm и MediaTek, и готова выпускать продукцию для конкурентов, таких как AMD и Nvidia.