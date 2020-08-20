В американской части МКС произошла утечка воздуха

Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на информированный источник, для поиска утечки закрыли люки между модулями американского сегмента МКС. Источник утверждает, что инцидент не угрожает безопасности станции и экипажа.

Роскосмос уже подтвердил информацию об утечке. В ведомстве сообщили, что члены экипажа МКС перейдут в модуль «Звезда». Это нужно, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.

Источники ТАСС говорят, что одной из возможных причин утечки воздуха может быть попадание микрометеорита.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.