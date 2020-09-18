В американской части МКС случилась утечка аммиака

Утечку заметили снаружи станции — её скорость составляет примерно 700 граммов в год. Место утечки локализовали с помощью специального американского прибора. Это не первый подобный инцидент: в 2017 году аналогичную проблему устранили в другом месте снаружи американского сегмента МКС.

Как пишет «РИА Новости», жидкий аммиак циркулирует снаружи станции и используется для отвода тепла от модулей американского сегмента.

В Роскосмосе рассказали, что недавно обнаруженная утечка не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.

В СМИ напомнили, что сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.