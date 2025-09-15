В американской компании Opendoor заявили о ненужности 85% сотрудников

Опубликовано 15 сентября 2025, 17:151 мин.
В американской компании Opendoor заявили о ненужности 85% сотрудниковГлава совета директоров Opendoor заявил, что компании нужно уволить 85% сотрудников
В Opendoor, онлайн-сервисе по покупке и продаже недвижимости, может назреть крупное сокращение. Глава совета директоров компании Кит Рабуа заявил в эфире CNBC, что из 1 400 сотрудников реально нужны не более 200. По его словам, благодаря развитию искусственного интеллекта и других технологий «эта задача проста».
Слова Рабуа прозвучали на фоне резкого роста акций Opendoor: в этом году они подорожали на 500%. Однако аналитики отмечают, что причина не столько в успехах компании, сколько в интересе частных инвесторов, превративших её в «мемную акцию».
На этой неделе котировки Opendoor взлетели на 78% после назначения нового генерального директора — бывшего топ-менеджера Shopify Каза Неджатиана. Предыдущая глава компании Кэрри Уилер покинула пост под давлением акционеров. К концу недели акции откатились на 13%.
Рабуа также заявил, что намерен «вернуть компанию к корням» — очной работе и культуре инноваций. По его мнению, удалённый формат себя не оправдал.
Opendoor пока не дала официальных комментариев по поводу возможных массовых увольнений.