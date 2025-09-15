В американской компании Opendoor заявили о ненужности 85% сотрудников

Слова Рабуа прозвучали на фоне резкого роста акций Opendoor: в этом году они подорожали на 500%. Однако аналитики отмечают, что причина не столько в успехах компании, сколько в интересе частных инвесторов, превративших её в «мемную акцию».

На этой неделе котировки Opendoor взлетели на 78% после назначения нового генерального директора — бывшего топ-менеджера Shopify Каза Неджатиана. Предыдущая глава компании Кэрри Уилер покинула пост под давлением акционеров. К концу недели акции откатились на 13%.

Рабуа также заявил, что намерен «вернуть компанию к корням» — очной работе и культуре инноваций. По его мнению, удалённый формат себя не оправдал.

Opendoor пока не дала официальных комментариев по поводу возможных массовых увольнений.