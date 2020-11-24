В американской пустыне нашли загадочный обелиск

Металлический «монолит» заметил один из биологов. Объект торчал из земли на высоту 10-12 футов (3-3,6 метра). У специалистов сложилось ощущение, что обелиск кто-то установил намеренно. Они предположили, что «монолит» мог оставить в пустыне какой-нибудь художник с отсылкой к фильму.