Наука и технологии
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В американской пустыне нашли загадочный обелиск
Он похож на реквизит из «Космической одиссеи»
Сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта проводили облёт пустыни с помощью коптера, чтобы помочь отделу ресурсов дикой природы подсчитать толсторогих баранов. Однако во время рутинной операции они обнаружили нечто загадочное: обелиск, похожий на реквизит к фильму «2001 год: Космическая одиссея».
Металлический «монолит» заметил один из биологов. Объект торчал из земли на высоту 10-12 футов (3-3,6 метра). У специалистов сложилось ощущение, что обелиск кто-то установил намеренно. Они предположили, что «монолит» мог оставить в пустыне какой-нибудь художник с отсылкой к фильму.
CNN
Местоположение объекта не раскрывается. Специалисты будут решать, необходимо ли дальнейшее расследование инцидента. В департаменте общественной безопасности отметили, что устанавливать какие-либо структуры без разрешения властей незаконно, и неважно, существо с какой планеты это сделало.