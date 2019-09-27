В Америке нашли необычные трёхполые организмы

В солёном озере Моно уровень рН достигает 10. В такой воде рыбы выжить не могут. До сих пор считалось, что обитают в озере только бактерии, планктонные водоросли, рачок артемия и «щелочная муха».

Но оказалось, что им составляют компании и круглые черви. Особей одного из видов этих организмов — Auanema sp. — учёные внимательно изучили в лаборатории. У червей обнаружилось три пола — мужской, женский и гермафродитный. Но что интереснее, нематоды оказались живородящими. Это значит, что детёнышей они вынашивают внутри тела. Видимо, чтобы защитить от щелочной среды.

Кроме того, черви оказались устойчивы к дозам мышьяка, в 500 раз превышающим летальную дозу для человека.