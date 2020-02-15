Наука и технологии
Сегодня 14:35
В Америке обеспокоились расширением военного присутствия России в Арктике
Рассказали об уязвимости Аляски
Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявил, что США и Канада утратили военное превосходство в Арктике. А оружие, которое появляется у России для данного направления, представляет прямую угрозу для материка.
В Америке обеспокоились расширением военного присутствия России в Арктике неспроста. Глава NORAD рассказал, в течение прошлого года Москва удлинила имеющиеся взлётно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере. Кроме того, представитель Командования напомнил о развёртывании Россией берегового комплекса «Бастион» на Чукотском полуострове и первом пуске ракеты «Оникс».
Глава NORAD считает, что эта система при размещении на северо-востоке России способна и контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, и наносить удары по объектам в некоторых частях Аляски без предупреждения.