В Америке обеспокоились расширением военного присутствия России в Арктике неспроста. Глава NORAD рассказал, в течение прошлого года Москва удлинила имеющиеся взлётно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере. Кроме того, представитель Командования напомнил о развёртывании Россией берегового комплекса «Бастион» на Чукотском полуострове и первом пуске ракеты «Оникс».

Глава NORAD считает, что эта система при размещении на северо-востоке России способна и контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, и наносить удары по объектам в некоторых частях Аляски без предупреждения.