В Англии нашли древний лес возрастом 390 млн лет: он переписывает историю

В Англии нашли древний лес возрастом 390 млн лет: он переписывает историюНо нужны дальнейшие исследования
Эти окаменевшие деревья, известные как Calamophyton, датируемые 390 миллионами лет девонского периода, переписывают историю лесов. Они опережают предыдущего рекордсмена, найденного в Нью-Йорке, на целых четыре миллиона лет.
Представьте себе ландшафт, не похожий ни на один из известных нам сегодня. Эти «протодеревья» были короче своих современных собратьев, достигая в высоту всего двух-четырех метров. Не имея твердой древесины, их стволы были полыми, а вместо листьев у них были похожие на веточки ветви. Несмотря на свои отличия, они сыграли важнейшую роль в формировании ранней окружающей среды. По мере роста они сбрасывали растительность, которая питала лесную подстилку и укрепляла берега рек и побережья.
Это открытие ставит под сомнение прежние предположения об ископаемом потенциале региона. Находки не только показывают возраст этого древнего леса, но и подчеркивают глубокое влияние ранних деревьев на формирование ландшафтов.
«Девонский период коренным образом изменил жизнь на Земле», — говорит профессор Нил Дэвис, ведущий автор исследования. «Появление этих ранних лесов не только повлияло на взаимодействие суши и воды, но и сыграло решающую роль в стабилизации окружающей среды».