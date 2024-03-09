В Англии нашли древний лес возрастом 390 млн лет: он переписывает историю

Представьте себе ландшафт, не похожий ни на один из известных нам сегодня. Эти «протодеревья» были короче своих современных собратьев, достигая в высоту всего двух-четырех метров. Не имея твердой древесины, их стволы были полыми, а вместо листьев у них были похожие на веточки ветви. Несмотря на свои отличия, они сыграли важнейшую роль в формировании ранней окружающей среды. По мере роста они сбрасывали растительность, которая питала лесную подстилку и укрепляла берега рек и побережья.

Это открытие ставит под сомнение прежние предположения об ископаемом потенциале региона. Находки не только показывают возраст этого древнего леса, но и подчеркивают глубокое влияние ранних деревьев на формирование ландшафтов.

«Девонский период коренным образом изменил жизнь на Земле», — говорит профессор Нил Дэвис, ведущий автор исследования. «Появление этих ранних лесов не только повлияло на взаимодействие суши и воды, но и сыграло решающую роль в стабилизации окружающей среды».