В англоязычных соцсетях пользователи не смогли решить простой математический пример

Пользователи умудрились получить самые разные ответы. У кого-то вышло 4, у кого-то 79, а один человек предположил, что ответ равен 96. Люди принялись спорить о том, стоит ли соблюдать приоритет операций при решении таких примеров, и о том, каким будет правильный ответ при умножении на ноль. Кто-то посетовал на отсутствие скобок в записи. А один пользователь упомянул некую старую математику, по которой ответ получается равным 4.