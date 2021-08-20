В англоязычных соцсетях пользователи не смогли решить простой математический пример

Наука и технологии
Сегодня в 12:37
В англоязычных соцсетях пользователи не смогли решить простой математический примерА вы сможете?
Пользователь Twitter опубликовал математический пример с призывом попытаться его решить без помощи калькулятора. В комментариях начались споры относительно правильного ответа, хотя пример довольно простой, и его сможет решить ученик начальной школы.
Пример такой:
50 + 50 - 25 x 0 + 2 + 2 = ??
Пользователи умудрились получить самые разные ответы. У кого-то вышло 4, у кого-то 79, а один человек предположил, что ответ равен 96. Люди принялись спорить о том, стоит ли соблюдать приоритет операций при решении таких примеров, и о том, каким будет правильный ответ при умножении на ноль. Кто-то посетовал на отсутствие скобок в записи. А один пользователь упомянул некую старую математику, по которой ответ получается равным 4.
К счастью, многие пользователи указали верный ответ. Однако споры под постом не утихают.