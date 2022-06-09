В антарктическом снегопаде впервые найден микропластик

Крошечный пластик - меньше рисового зернышка - ранее был обнаружен в антарктическом морском льду и поверхностных водах, но впервые он был обнаружен в свежевыпавшем снеге, говорят исследователи.

Аспирант Университета Кентербери Алекс Эйвс под руководством доктора Лауры Ревелл собрала образцы снега с шельфового ледника Росса в конце 2019 года, чтобы определить, попал ли микропластик из атмосферы в снег. До этого момента в Антарктиде проводилось мало исследований на эту тему.

"Мы были оптимистично настроены на то, что не найдем микропластик в таком нетронутом и удаленном месте", - сказала Ревелл. Она поручила Эйвс также собрать образцы на базе Скотт и на дорогах станции Мак-Мердо, где микропластик был обнаружен ранее, чтобы "у нее было хотя бы немного микропластика для изучения", - говорит Ревелл.

Но это была излишняя предосторожность - пластиковые частицы были обнаружены в каждом из 19 образцов с шельфового ледника Росса.

"Это невероятно печально, но обнаружение микропластика в свежем антарктическом снеге подчеркивает масштабы пластикового загрязнения даже самых отдаленных регионов мира", - сказал Эйвс.