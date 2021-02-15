Наука и технологии
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В Антарктиде нашли неизвестных науке животных
Похожи на губок
Учёные обнаружили неизвестный науке вид на западном берегу Антарктиды. Это создания, похожие на губок.
Существ нашли на глубине в 900 метров от поверхности шельфового ледника Фильхнера. Как пишет ТАСС, учёные наткнулись там на булыжник и увидели, что его покрывают неизвестные организмы. Внешне они были похожи на губок.
Griffiths, Anker, Linse, Maxwell, Post, Stevens, Tulaczyk and Smith
Исследователи рассказали, что открытие подняло много вопросов. «Как эти животные туда попали? Чем они питаются? Как долго там находятся? Насколько часто встречаются такие булыжники, покрытые живыми существами? И, наконец, что случится с ними, если ледник разрушится?», — перечисляет ТАСС. То есть учёные пока не знают практически ничего о найденных существах. Ответы на свои вопросы специалисты будут искать в дальнейших исследованиях.