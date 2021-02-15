В Антарктиде нашли неизвестных науке животных

Исследователи рассказали, что открытие подняло много вопросов. «Как эти животные туда попали? Чем они питаются? Как долго там находятся? Насколько часто встречаются такие булыжники, покрытые живыми существами? И, наконец, что случится с ними, если ледник разрушится?», — перечисляет ТАСС. То есть учёные пока не знают практически ничего о найденных существах. Ответы на свои вопросы специалисты будут искать в дальнейших исследованиях.