В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

Рекордный показатель был зафиксирован 6 февраля. Станция Эсперанса расположена на крайнем севере Антарктического полуострова. Именно там температура достигла самой высокой отметки с 1961 года.

На другой станции — Марамбио — также зарегистрировали температурный рекорд. Там специалисты зафиксировали самую высокую для февраля температуру за всё время наблюдений с 1971 года — 14,1 градуса.

Глава метеорологического центра последней станции заявил, что данные показатели аномальны. Средняя температура февраля должна не превышать +1 градус по Цельсию. Специалисты считают, что такие высокие показатели могут продержаться в Антарктиде ещё несколько дней и повториться в будущем.