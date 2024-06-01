В Антарктике нашли необычно «стабильную» область: уже 85 лет без таяния

Опубликовано 01 июня 2024, 20:21
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В Антарктике нашли необычно «стабильную» область: уже 85 лет без таянияНесмотря на опасения по поводу климата
Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили 2000-километровый участок восточно-антарктического льда, который остается удивительно «стабильным» на протяжении 85 лет. Вывод был сделан на основе анализа забытых аэрофотоснимков 1937 года, а также современных спутниковых данных.
Исследование показывает, что, вопреки повсеместному таянию, наблюдаемому во всем мире, лед в этом регионе немного подрос из-за увеличения количества выпавшего снега. Однако признаки ослабления льда могут свидетельствовать о будущей уязвимости, сообщают ученые.
«Эта стабильность радует на фоне постоянных сообщений о таянии, вызванном климатом», — говорит ведущий автор исследования Мадс Дёмгаард. Исследование, объединяющее исторические и современные данные, улучшает прогнозы изменения состояния льда и потенциального повышения уровня моря.