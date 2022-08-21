В Apple когда-то работал Sam Sung. Теперь он продаёт свою визитку на аукционе

Сейчас этот сотрудник носит псевдоним Сэм Струан (Sam Struan). На самом же деле его зовут Sam Sung — созвучно названию главного конкурента Apple. Парень работал в магазине Apple в Шотландии в период между 2010 и 2012 гг. Позже он переехал в Ванкувер и работал в Apple Store Pacific Center. Вскоре другая его визитная карточка приобрела известность и в 2013 году была продана с аукциона за $2500. Сэм отправил деньги на благотворительность.