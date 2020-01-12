В Apple научились определять признаки старческого слабоумия по используемым приложениям

Специалисты следили за использованием приложений 133 людьми в возрасте от 60 до 75 лет. Эксперимент длился более 12 недель. У 31 человека из испытуемых были диагностированы когнитивные (познавательные) нарушения, 82 участника были здоровы.

Исследователей особенно интересовала последовательность использования приложений во время каждой пользовательской сессии, то есть с момента, как владелец смартфона разблокировал телефон, и до того, как блокировал его снова. Эти данные использовались для обучения алгоритма.

В итоге этот алгоритм смог отличить здоровых людей от больных с точностью до 80%. Результаты также показали, что для программы был важен контекст использования приложений. Например, здоровые люди чаще включали только одно приложение наподобие Messages во время сессии, а больные чаще использовали его одновременно с почтовым клиентом.