В Apple подчеркнули роль ИИ в поддержке инвалидов

Опубликовано 13 ноября 2024, 20:421 мин.
В Apple подчеркнули роль ИИ в поддержке инвалидовЛюдей с ограниченными возможностями
Руководитель отдела доступности Apple Сара Херлингер подчеркнула важную роль искусственного интеллекта в их сфере, выступая на Web Summit в Лиссабоне в 2024 году. С 1985 года Apple, как сообщает представитель компании, стремится сделать доступность «правом человека», внедряя инновации в устройства для людей с ограниченными возможностями.
Херлингер рассказала о функциях на базе ИИ, таких как отслеживание взгляда, которое позволяет управлять устройствами только с помощью движений глаз, и распознавание звуков, которое предупреждает пользователей с нарушениями слуха о сигналах тревоги и звонках в дверь.
Херлингер также отметила такие достижения, как Siri с Apple Intelligence, делающая использование устройств без помощи рук еще проще, и AssistiveTouch на Apple Watch, которая позволяет пользователям управлять устройством жестами.
Для Apple доступность также является способом борьбы с «социальной стигматизацией» — Херлингер отметила клинически точные функции для здоровья слуха в AirPods Pro 2.