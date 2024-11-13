В Apple подчеркнули роль ИИ в поддержке инвалидов

Херлингер рассказала о функциях на базе ИИ, таких как отслеживание взгляда, которое позволяет управлять устройствами только с помощью движений глаз, и распознавание звуков, которое предупреждает пользователей с нарушениями слуха о сигналах тревоги и звонках в дверь.

Херлингер также отметила такие достижения, как Siri с Apple Intelligence, делающая использование устройств без помощи рук еще проще, и AssistiveTouch на Apple Watch, которая позволяет пользователям управлять устройством жестами.

Для Apple доступность также является способом борьбы с «социальной стигматизацией» — Херлингер отметила клинически точные функции для здоровья слуха в AirPods Pro 2.