В Арабских эмиратах разработали военную 5G-связь

DeployNet представляет собой масштабируемую беспроводную сеть 5G/LTE для самых сложных условий, обеспечивая высокую пропускную способность для современных миссий, которые зависят от множества источников информации, датчиков и взаимодействия пользователей.

Компактная система, подкрепленная надежной кибербезопасностью, может быть быстро развернута, обеспечивая высокую пропускную способность в географически удаленных районах или укрепление поврежденных или ограниченных локальных сетей, сообщает издание.

DeployNet обеспечивает возможность передачи потокового видео в реальном времени в высоком разрешении, функцию push-to-talk и передачу данных. Масштабируемая, как по количеству пользователей, так и по радиусу действия системы, DeployNet предлагают использовать при охране баз, поисковых и спасательных операций, в разведке.