Наука и технологии
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В Арабских эмиратах разработали военную 5G-связь

Полезную во многих ситуациях
Компания Saab запускает в Абу-Даби современную надежную систему связи 5G для военных и кризисных операций DeployNet, сообщает издание Army Recognition.
В Арабских эмиратах разработали военную 5G-связь

DeployNet представляет собой масштабируемую беспроводную сеть 5G/LTE для самых сложных условий, обеспечивая высокую пропускную способность для современных миссий, которые зависят от множества источников информации, датчиков и взаимодействия пользователей.

Компактная система, подкрепленная надежной кибербезопасностью, может быть быстро развернута, обеспечивая высокую пропускную способность в географически удаленных районах или укрепление поврежденных или ограниченных локальных сетей, сообщает издание.

DeployNet обеспечивает возможность передачи потокового видео в реальном времени в высоком разрешении, функцию push-to-talk и передачу данных. Масштабируемая, как по количеству пользователей, так и по радиусу действия системы, DeployNet предлагают использовать при охране баз, поисковых и спасательных операций, в разведке.

Источник: Army Recognition
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