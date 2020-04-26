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В Арктике испытали беспилотные КамАЗы
Они успешно прошли 2,5 тысячи километра
В Арктике испытали беспилотные КамАЗы. Они успешно прошли две с половиной тысячи километров на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
Об этом пишет «РИА новости», ссылаясь на сообщение КамАЗа. Отмечается, что испытания прошли в рамках совместного проекта с «Газпром нефтью». Эти испытания нельзя было бы провести без недавних поправок, которые упростили допуск беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования и расширили территорию, где их можно тестировать.
Грузовики без водителей смогли двигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваясь данными, распознавая препятствия и прогнозируя траекторию движения.
Главное преимущество таких машин — неограниченная работоспособность. Они позволят на 10-15% уменьшить издержки при грузоперевозках, а ещё такой способ безопаснее.