В Арктике испытали беспилотные КамАЗы

Об этом пишет «РИА новости», ссылаясь на сообщение КамАЗа. Отмечается, что испытания прошли в рамках совместного проекта с «Газпром нефтью». Эти испытания нельзя было бы провести без недавних поправок, которые упростили допуск беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования и расширили территорию, где их можно тестировать.

Грузовики без водителей смогли двигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваясь данными, распознавая препятствия и прогнозируя траекторию движения.

Главное преимущество таких машин — неограниченная работоспособность. Они позволят на 10-15% уменьшить издержки при грузоперевозках, а ещё такой способ безопаснее.