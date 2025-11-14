В Арктике нашли древнейшее морское сообщество эпохи динозавров

Остров известен своими морскими окаменелостями начала эпохи динозавров. Среди других находок — разнообразные морские рептилии, включая дальних родственников крокодилов и ихтиозавров длиной от 1 до более 5 метров.

Окаменелости показывают быстрое восстановление экосистем всего за 3 миллиона лет после вымирания, с уже сложными пищевыми цепочками и множеством хищников. Коллекция весом более 800 кг включает крошечные рыбьи чешуи, зубы акул и окаменевшие экскременты.