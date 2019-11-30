В Арктике впервые выстрелили российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе. Испытания ракеты прошли на полигоне Пембой, расположенном к северо-востоку от Воркуты. Точнее, на полигоне находилась наземная цель «Кинжала». Самолёт-носитель МиГ-31К же взлетел с аэродрома Оленегорск.

Сообщается, что скорость ракеты достигла десяти Махов. Воздушно-космические силы (ВКС) России информацию пока не прокомментировали.

«Кинжал» — это новейший российский ракетный гиперзвуковой комплекс, который Путин впервые представил в марте 2018 года. Считается, что ракета «Кинжала» является авиационным вариантом ракеты «Искандера». На сегодняшний день на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К в Южном военном округе.