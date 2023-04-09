В Армении могут запустить Яндекс Маркет

11:59, 09 апреля 2023
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В Армении могут запустить Яндекс МаркетПереговоры ведутся
Компания Яндекс рассматривает возможность запуска своего сервиса Яндекс Маркет в Армении. Об этом сообщили после встречи министра экономики Армении Ваана Керобяна и вице-президента Яндекса, руководителя департамента по связям с госорганами Павла Демидова.
Фото: Unsplash
По информации министерства, Яндекс Маркет позволит армянским производителям и продавцам представлять свои товары на платформе Яндекс Лавка, которая также запустится в Армении. Кроме того, в ближайшее время в стране откроется Yandex.hub — место для работы и общения IT-специалистов и предпринимателей.
Сообщается, что около 700 тысяч армян ежемесячно пользуются различными сервисами Яндекса. Сейчас в стране есть Яндекс Такси и Яндекс Еда.