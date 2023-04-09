В Армении могут запустить Яндекс Маркет

По информации министерства, Яндекс Маркет позволит армянским производителям и продавцам представлять свои товары на платформе Яндекс Лавка, которая также запустится в Армении. Кроме того, в ближайшее время в стране откроется Yandex.hub — место для работы и общения IT-специалистов и предпринимателей.

Сообщается, что около 700 тысяч армян ежемесячно пользуются различными сервисами Яндекса. Сейчас в стране есть Яндекс Такси и Яндекс Еда.