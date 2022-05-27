В атмосфере нашли новое вещество, влияющее на здоровье

Перекись водорода — широко известное химическое соединение. Все пероксиды имеют два атома кислорода, связанных друг с другом. В последние годы высказывались предположения, что триоксиды — химические соединения с тремя атомами кислорода, связанными друг с другом, могут быть обнаружены в атмосфере. Но до сих пор доказательств тому не было.

Теперь же учёным удалось найти триоксиды в атмосфере. Поскольку они обладают окислительным свойствами, то, скорее всего, вызывают множество эффектов, которые учёным ещё предстоит изучить. Исследовательская группа также считает, что триоксиды могут представлять опасность для здоровья и приводить к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям.