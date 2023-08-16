В Авито появилась возможность оплатить товар при получении

Теперь клиенты могут оплатить товар, заказанный через «Авито Доставку» от частных продавцов, непосредственно после проверки посылки в отделении Почты России.

До этого момента покупатели оплачивали товар до его доставки, при этом банк временно замораживал средства до момента получения товара. Если покупатель решал отказаться от товара на месте, деньги возвращались, а товар отправлялся обратно продавцу.

Теперь же в отделении Почты России можно оплатить не только стоимость товара, но и стоимость доставки, а также комиссию сервиса.

Оплата может быть произведена как наличными, так и картой.

Средства перечисляются на счёт продавца в течение 30 минут после оплаты. Новая опция доступна для объявлений без значка «14 дней на возврат», при условии, что у покупателя и продавца не более трёх заказов с оплатой при получении одновременно.