В «Авито» появился специальный раздел с товарами в новом и отличном состоянии

Пока новый раздел доступен только 5% пользователей сервиса. Тесты продлятся до первой недели апреля 2023 года. После этого «Авито» решит о масштабировании и развитии проекта.

Для перехода в «Авито Молл» нужно зайти на главную страницу приложения и выбрать соответствующий раздел. Он отличается от основной главной оформлением и фильтрами по категориям товаров.