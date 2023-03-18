В «Авито» появился специальный раздел с товарами в новом и отличном состоянии

12:44, 18 марта 2023
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В «Авито» появился специальный раздел с товарами в новом и отличном состоянииОт проверенных продавцов
Сервис объявлений «Авито» начал тестировать новый раздел «Авито Молл», где можно купить одежду, обувь, аксессуары, товары для детей, электронику, мебель и товары для дома в новом или отличном состоянии. В разделе представлены только объявления от продавцов с высоким рейтингом и положительными отзывами, а также с возможностью доставки через «Авито».
Фото: Unsplash
Пока новый раздел доступен только 5% пользователей сервиса. Тесты продлятся до первой недели апреля 2023 года. После этого «Авито» решит о масштабировании и развитии проекта.
Для перехода в «Авито Молл» нужно зайти на главную страницу приложения и выбрать соответствующий раздел. Он отличается от основной главной оформлением и фильтрами по категориям товаров.