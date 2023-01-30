В Австралии безуспешно ищут потерянную радиоактивную капсулу. Она представляет смертельную опасность

Капсула размером 8 мм на 6 мм — керамический источник цезия-137 — выпала из защищённого устройства на грузовике, который ехал с рудника на склад в столице Перте. Машина выехала из шахты 12 января и прибыла в Перт 16 января, но пропажа капсулы была обнаружена только девять дней спустя.

В воскресенье Департамент пожарной и аварийной службы Западной Австралии сообщил, что ввозит новое оборудование для обнаружения радиации, которое может быть установлено на транспортных средствах, чтобы помочь найти капсулу.

Власти предупредили, что нахождение в пределах метра от капсулы эквивалентно получению 10 рентгеновских лучей в час.