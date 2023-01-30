В Австралии безуспешно ищут потерянную радиоактивную капсулу. Она представляет смертельную опасность

В Австралии безуспешно ищут потерянную радиоактивную капсулу. Она представляет смертельную опасностьЕё могут никогда не найти
Власти Австралии признали, что крошечная, потенциально смертельная радиоактивная капсула, которая пропала без вести более двух недель назад, возможно, никогда не будет найдена.
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Капсула размером 8 мм на 6 мм — керамический источник цезия-137 — выпала из защищённого устройства на грузовике, который ехал с рудника на склад в столице Перте. Машина выехала из шахты 12 января и прибыла в Перт 16 января, но пропажа капсулы была обнаружена только девять дней спустя.
В воскресенье Департамент пожарной и аварийной службы Западной Австралии сообщил, что ввозит новое оборудование для обнаружения радиации, которое может быть установлено на транспортных средствах, чтобы помочь найти капсулу.
Власти предупредили, что нахождение в пределах метра от капсулы эквивалентно получению 10 рентгеновских лучей в час.