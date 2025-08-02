Насекомое обнаружили в тропических лесах плато Атертон, на высоте около 900 метров. Исследователи Ангус Эммотт и Росс Купленд отправились туда после того, как получили странную фотографию неизвестного насекомого.

Поскольку палочники чаще активны ночью, учёные вели поиски после захода солнца. И спустя долгие часы нашли длинное насекомое, похожее на изображение. Оно откладывало необычные яйца — именно это помогло понять, что перед ними новый вид.

Пока что найдено только две самки: одна в лесу, другая — в саду друга одного из исследователей. Учёные считают, что эти насекомые живут высоко в кронах деревьев и крайне редко попадаются на глаза.

По словам Эммотта, большая масса тела может быть связана с прохладным и влажным климатом — она помогает насекомому держать тепло.